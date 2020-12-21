مياه الجنوب: دفع المتوجبات أونلاين

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه "بات بإمكان المشتركين دفع اشتراكاتهم ومتوجباتهم أونلاين من خلال موقعها على الويب سايت www.slwe.gov.lb. وتأتي هذه الخطوة في اطار سياسة المؤسسة في العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين لتخفيف أعباء الانتقال والانتظار".من جهة ثانية، تابعت المؤسسة استكمال إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقامت فرق المؤسسة بتعقيم مكاتب ومصاعد وآليات مبنى دائرة مياه صور.