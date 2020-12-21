خلية الازمة في الحروف جبيل: 8 اصابات جديدة

اعلنت خلية الازمة في منطقة الحروف جبيل في بيان " تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس الكورونا، 6 منهم في اده، وواحدة في بلدة كفون، واصابة اخرى في كفرمسحون .



ودعت الخلية المخالطين الى "التزام الحجر المنزلي، وابلاغها عن الاعراض، مشددة على "ضرورة التزام جميع المواطنين، الارشادات الوقائية، لاسيما لجهة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، داعية "لعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية في فترة الاعياد، حفاظا على صحتهم، ومنعا لتفشي الفيروس في قرى وبلدات المنطقة" .