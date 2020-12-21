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لبنان
60 منتسباً جديداً من منطقة اوروبا في حفل افتراضي لحزب "الكتائب"
Lebanon 24
21-12-2020
|
10:24
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نظمت منطقة اوروبا في الهيئة الاغترابية في حزب الكتائب اللبنانية يوم الجمعة 18 كانون الأول 2020 حفل انتساب لـ 60 منتسبا جديدا يقام للمرّة الأولى افتراضيا عبر تطبيق "زوم". توزع المنتسبون على بعض الأقسام الاوروبية وهي باريس وبوردو ونيس وليون ولندن والمانيا وستوكهولم.
حضر الحفل رئيس الحزب سامي الجميّل والامين العام سيرج داغر ورئيس الهيئة الاغترابية وليد فارس، وبحضور رؤساء الأقسام المعنية والرفاق الجدد.
افتتح الحفل منسق منطقة اوروبا الرفيق جورج الحداد بالنشيد الوطني ثم أعلن الامين العام بعد موافقة الرئيس تسمية الدورة باسم الامين العام السابق الشهيد نزار نجاريان، ثم ردّد المنتسبون الجدد القسم الحزبي خلف رئيس الهيئة الاغترابية الذي ذكّر بأهمية الالتزام والانضباط الحزبي وذلك بحضور لجنة الشرف المؤلفة من رئيس الهيئة ومن منسق منطقة اوروبا الرفيق جورج الحداد وأمينة سرّ الهيئة الرفيقة بولا مشنتف.
بدوره هنأ رئيس الكتائب الرفاق الجدد ورحّب بهم في صفوف حزب الأوادم، وأكد لهم أنه ليس من السهل اليوم الانتساب الى حزب معارض لا يوفّر للمنتسب اليه أي من منافع ومغانم احزاب السلطة، معدّدا الاسباب التي تميّز الكتائب عن غيرها من الاحزاب، وبعد ان عرض للتطورات السياسية، شرح عن الدور المطلوب من الكتائبيين في الاغتراب والمهمّات التي يعوّل عليهم فيها لا سيما على مستوى التحضير للانتخابات النيابية والمساهمة مع الحزب للقيام بدوره في خدمة لبنان.
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