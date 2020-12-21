جريح بإطلاق نار في عين الحلوة.. والأسباب ثأرية!

تعرّض المدعو "ع. ف." لإطلاق نار من أحد الأشخاص في الشارع الفوقاني بالقرب من عيادة "الأونروا" الأولى داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، نقل على أثرها إلى مستشفى "الهمشري" في صيدا، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأفيد بأنّ الأسباب شخصية وثأرية.