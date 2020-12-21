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لبنان
جريح بإطلاق نار في عين الحلوة.. والأسباب ثأرية!
Lebanon 24
21-12-2020
|
10:30
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تعرّض المدعو "ع. ف." لإطلاق نار من أحد الأشخاص في الشارع الفوقاني بالقرب من عيادة "الأونروا" الأولى داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، نقل على أثرها إلى مستشفى "الهمشري" في صيدا، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وأفيد بأنّ الأسباب شخصية وثأرية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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