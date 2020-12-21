يروِّج المخدّرات داخل محلّ للنراجيل.. فوقع بقبضة قوى الأمن!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بترويج المخدّرات داخل محل لبيع النراجيل على طريق عام سعدنايل.نتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من مداهمة المحل وتوقيف المشتبه به، وتبيّن أنه يُدعى:ع. د. (مواليد 1972، سوري).