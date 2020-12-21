اعتصام لاهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية غدا امام جمعية المصارف

أعلنت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، في بيان اليوم، ما يلي:"بعدما وصلت اوضاع الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الاجنبية الى مرحلة حرجة بسبب تعنت المصارف ومماطلتها في تطبيق قانون الدولار الطالبي رقم 193 والتنصل من قرار مصرف لبنان رقم 13297 ذات الصلة او من خلال التذرع بشروط تعجيزية للالتفاف على هذا القانون، بمخالفة واضحة لاحكامه،وبعد تمادي المصارف بالكذب والتسويف تجاه قضيتنا باعتبار هذا التنصل من تطبيق القانون 193 جريمة موصوفة بحق اولادنا بالتواطؤ مع السلطات التي تخلت عن مسؤولياتها الرقابية والاخلاقية لذلك تتوجه لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية للطلاب والاهالي بالدعوة للاعتصام امام مقر جمعية مصارف لبنان الكائن في وسط بيروت شارع حداد، وذلك عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 22 كانون اول 2020".