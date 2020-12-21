لبنان

منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.. طقس لبنان سيتحول والثلوج على 1800 م

Lebanon 24
21-12-2020 | 10:47
A-
A+
Doc-P-776915-637441446365640208.jpg
Doc-P-776915-637441446365640208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم، تهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا خصوصا شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

 

وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر غد الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر .

 

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

 

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

 

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خلال النهار وتدنيها خلال الليل خصوصا في المناطق الداخلية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

 

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم، تهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا خصوصا شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

 

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وتلامس ليلا 1600متر، تخف حدة الامطار اعتبارا من المساء.

 

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وتلامس ال 1500 شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار .

 

 

- الحرارة على الساحل من 10الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و 60% .

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 766ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس: 16,34

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2020-12-21
13:57 | 2020-12-21
13:56 | 2020-12-21
13:52 | 2020-12-21
13:44 | 2020-12-21
13:42 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website