لبنان

بعد فقدان الاتصال معه لأيام.. الكشف عن سبب "اختفاء" ربيع طليس!

Lebanon 24
21-12-2020 | 11:23
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ضجّ الرأي العام في الأيام الماضية بخبر متداول عن فقدان الاتصال بالصحافي والناشط، ربيع طليس، منذ أيام وسط تكهّنات زعمت تعرّضه لأذى من قبل جهات سياسية. 
 
وانتشرت على مواقع التواصل منشورات تطالب بمعرفة مصير طليس وأسباب "اختفائه" وما إذا كان بخير أو تعرّض لأي أذى. 
 
وفي هذا الصدد، نقلت قناة "الحرة" عن طليس تأكيده، اليوم الإثنين، أنّه كان متوارياً عن الأنظار في الأيام الماضية بسبب تعرّضه لتهديدات أمنية. 
 
وبحسب "الحرة"، فإنّ طليس أعلن أنّه يحمّل "حزب الله" مسؤولية أي أذى قد يصيبه. 
 
ويعرف عن طليس مواقفه المعارضة لسياسة "حزب الله" وما يعرف باسم "محور المقاومة"، وهو يجاهر بهذه المواقف من خلال منشوراته على وسائل التواصل ومقالاته الصحافية في موقع "صوت بيروت". 
 
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