وهبه تبلغ إطلاق سراح اللبنانيين في نيجيريا

تبلغ وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب أن الخاطفينالذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا، وهم القبطان بلال ريداني، مصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر.وأكد السفير دياب أنهم بصحة جيدة ويعودون الى لبنان فور الانتهاء من الإجراءات الموجب اتباعها.