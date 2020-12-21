لبنان

فيديو يوثق لحظة وقوع جريمة الكحالة.. ومعلومات عن ان القتيل مصور لدى الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
21-12-2020 | 11:55
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تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة التي حصلت صباح اليوم الإثنين وذهب ضحيتها الشاب جوزيف بجاني.

 
 
 

وقضى بجاني بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وفر المسلحون إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الاجهزة الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

 

وأغلق عدد من الاهالي في بلدة الكحالة الطريق بالتزامن مع قرع اجراس الكنائس تنديدا بجريمة قتل الشاب جوزيف بجاني صباحا بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة.

 

يذكر أن المغدور يعمل في مجال التصوير وفي شركة اتصالات ومعلومات عن أنه مصور معتمد لدى أحد الأجهزة الامنية.

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