باسيل: "المجلس على موعد مع تحدّي جديد.. هل رح تصوّت الكتل الأخرى"؟!

اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟ GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 21, 2020
اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟ GB