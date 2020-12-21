باسيل: "المجلس على موعد مع تحدّي جديد.. هل رح تصوّت الكتل الأخرى"؟!

غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" وتكتّل "لبنان القوي"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتّل "لبنان القوي" لاسترداد الأموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين. هيدي الأموال إذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من أموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟".

اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟ GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 21, 2020