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لبنان
إصابة بـ"كورونا" في المجلس الدستوري!
Lebanon 24
21-12-2020
|
12:09
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أعلن المجلس الدستوري في بيان، صباح اليوم، الاقفال لمدة 3 أيام في 22 و23 و24 من الحالي، بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس "كورونا".
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