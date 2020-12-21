الخروقات البحرية الإسرائيلية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 20 /12/ 2020 ما بين الساعة 2.30 والساعة 22.17، تمّ تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 352 متراً، حيث أقدم عناصر الزوارق على إطلاق صفارات الإنذار.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".