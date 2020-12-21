4 إصابات بـ"كورونا" داخل مخفر الزرارية - الزهراني

أعلنت بلدية الزرارية - الزهراني، في بيان، اليوم، "تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين أفراد قوى الأمن الداخلي في مخفر الزرارية، وهم: "ص.خ."، "م.س."، "ح.م." و"ح.ج".



وطلبت البلدية من جميع المخالطين "حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص "pcr" للمخالطين." كما جددت الدعوة إلى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية.