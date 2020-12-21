برّي: المادة 69 من الدستور تقول في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم

أوضح رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في مداخلة له عن موضوع تشريع الضرورة في حال وجود حكومة مستقيلة، فقال إنّ "المجلس النيابي اسمه مجلس تشريعي، والمادة 69 من الدستور واضحة، تقول: "في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم"، لكن هذا لا يمنع التوازن بين السلطات والاخذ بالاعتبار عدم التوسع في هذا المجال".يذكر أنّ مجلس النواب أقر قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة.كما اقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 293 على 214 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، واقتراح القانون الرامي الى معاقبه جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل، إضافة إلى إقرار التمديد لشركة "كهرباء زحلة".