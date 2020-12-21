سرقة 100 مليون ليرة من منزل مختار أحد أحياء صيدا

تعرض صباح اليوم منزل مختار حي رجال الأربعين - صيدا، نعمان عفارة، الكائن في بلدة عين الدلب للسرقة، حيث أقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على سلب مبلغ وقدره حوالى 100 مليون ليرة من داخل المنزل الذي يقع في الطابق الثالث في مبنى خال من سكانه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وقد حضرت الى المكان عناصر من الاجهزة الامنية وقامت بمعاينته ورفع البصمات، وفتحت تحقيقا للتوصل الى كشف الفاعلين.