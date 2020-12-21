لبنان

إطلاق نار على مواطن والقوى الأمنية تلاحق الفاعل

Lebanon 24
21-12-2020 | 13:18
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع اشكال في بلدة سير- الضنية، حيث اقدم المدعو "م.ف." على اطلاق النار على المدعو "خ.غ." ما ادى لإصابته برصاصتين.
 
وبحسب المراسل، تم نقل الجريح الى المستشفى للمعالجة فيما حضرت القوى الأمنية وتعمل على ملاحقة مطلق النار.
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