"بنك ميد" يغلق أحد فروعه رسمياً!

اغلق "بنك ميد" رسمياً فرعه في بلدة مرياطة - قضاء زغرتا. وكان الموظفون قد بدأوا منذ مدة متابعة اعمالهم في فروع اخرى منذ حوالي الـ٦ اسابيع.



وقد انهى المصرف نقل جميع اثاثه ومستلزمات الفرع اليوم الى مكان اخر حيث سيبقي على آلة السحب الآلي ATM لمدة سنة لحين انتهاء عقد الايجار للمبنى.