غادر منزله في حاروف ولم يعد

ادعت امام نقطة الدوير ص. ح. (سورية) ان زوجها المدعو م. ه. غادر منزله الكائن في بلدة حاروف منذ تاريخ 2020/12/19 ولم يعد، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".