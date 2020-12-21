لبنان

إقرار إقتراحات قوانين هامة في مجلس النواب اليوم..إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-12-2020 | 13:29
A-
A+
Doc-P-776966-637441555504244257.jpg
Doc-P-776966-637441555504244257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب، ردا على رسالة رئيس الجمهورية. والاقتراح هو دمج اربعة اقتراحات مقدمة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية" و"اللقاء التشاروي" والنائب فؤاد مخزومي.
 
كما أقر ما يلي:

- اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30/11/2018 والقاضي بتمديد كهرباء زحلة.

- تحويل الاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج الى اللجان المشتركة على ان ينجز بمهلة 15 يوما في اللجان.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.

- اقرار القانون المعجل المعدل الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الى اللجان النيابية.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2020-12-21
16:06 | 2020-12-21
15:56 | 2020-12-21
15:36 | 2020-12-21
15:26 | 2020-12-21
15:25 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website