إضافة 8 مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا في الضمان.. اليكم الاسماء

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 652 تاريخ 21 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 8 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 100 مختبراً.والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:1.المختبر الطبي في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.2.مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية Saint Michel medical laboratories.3.مختبرات سنتر مديكال سان جوزف .4.مختبرات الدكتور حسن علوية للتحاليل الطبية.5.مختبر دار الحوراء الطبي.6.المختبر الطبي في مستشفى الكورة.7.مختبرات صربا Sarba Medical Laboratories (SML).8.مختبر Family clinicوفي هذا السياق يذكّر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما التعرفة المحدّدة بســــعر 150,000 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.وفي سياق آخر متصل بوباء كورونا ومع رفع إضافة مقدار الأجر اليومي للسرير في المستشفيات مبلغاً وقدره 000 200 ل ل في الغرفة العادية و 000 400 ل ل في غرفة العناية الفائقة، وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء PPES يطالب المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولاً للإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر.