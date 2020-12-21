لـ4 أيام.. إقفال بلدة لبنانية والتزام من قبل المحال النجارية!

أقامت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع شرطة بلدية معركة حواجز ثابتة عند المدخلين الرئيسيين للبلدة، كما تنفذ دوريات داخل البلدة، وذلك تنفيذا لقرار الاقفال الذي بدأ اليوم ويستمر اربعة ايام، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

هذا وقامت البلدية بإغلاق المخارج الفرعية التي تصل البلدة بالسواتر الترابية، وقد التزمت المحال التجارية التي يشملها القرار الاغلاق، في وقت عملت محال المواد الغذائية على إيصال احتياجات المواطنين بواسطة الدليفري.