لبنان

خلية الازمة في قضاء زغرتا: 28 حالة ايجابية

Lebanon 24
21-12-2020 | 13:52
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أعلنت خلية الازمة في قضاء زغرتا "تسجيل 28 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي

زغرتا: 15
ارده: 3
رشعين: 2
كفردلاقوس: 5
كفرفو: 1
سرعل: 1
كفرحاتا: 1

ومع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت الخلية لجميع المواطنين، اعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت في المناسبة ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".

كذلك شددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، اضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".
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