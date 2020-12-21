20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: لتحديد خطة العمل والمواجهة
Lebanon 24
21-12-2020
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله وفي حضور الاعضاء، واصدر بيانا هنأ فيه اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد المجيد وراس السنة، متمنيا ان يكون العام القادم أفضل حال اجتماعيا وصحيا وسياسيا للمجتمع.
وتوقف المكتب "امام الازمة الوطنية العامة وسرعة انحدار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومع الاستمرار في تسويف الوقت وتضييع الفرص لتشكيل حكومة انقاذية تواجه الازمة وتضع خطة لمعالجة الفساد والنهب وتعيد الاموال المنهوبة بدلا من تخويف الناس وترهيبهم كل لحظة برفع الدعم عن بعض السلع او ترشيده وكأن افلاس الخزينة جاء من دعم الفئات الشعبية ببعض المواد الحياتية".
ورأى ان "الاناء قد فاض بوجع الناس وجوعهم، فلتان الاسعار وارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية وفقدان الدواء وتزايد البطالة، والاستمرار في احتجاز اموال المودعين، وندرة الحصول على العملة الصعبة...كل ذلك جعل ويجعل غالبية الشعب اللبناني دون خط الفقر. وفي وقت يستمر تحالف السلطة والمال في تكرار نفس ديباجة التنازع على الحصص، وكسب المغانم ولو ادى ذلك الى رهن كل الوطن والشعب اللبناني".
واكد "ان معاناة العمال والفئات الشعبية القادمة تزداد اتساعا وعمقا كل يوم مع انهيار سعر الليرة اللبنانية ومع الاستمرار في تهريب المواد الحياتية والسلع الاساسية، ومع اتساع رقعة انتشار فايروس كورونا، ومع فقدان الدواء من الصيدليات، وانقطاع الماء والكهرباء والمازوت ومع كل تصريح لادارة الضمان الاجتماعي يهدد حقوق المضمون في مدخراته او تعويضاته او صحته". ودعا الى "عدم المس بالصناديق الضامنة"، وطالب "باعادة استيراد الادوية مباشرة من الدولة منعا للاحتكارات والنهب من الشركات والمستشفيات الخاصة التي تتحكم بصحة وحياة الناس".
ودعا الهيئات النقابية والحركة العمالية والشعبية الى "المساهمة في التحضير لمواجهة السياسات التدميرية لمنظومة الفساد المتحكمة والتي تحاول التهرب من مسؤولياتها بترحيل الازمة الوطنية العامة، وتنفيذ املاءات وشروط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ورهن البلد كليا"، مشيرا الى ان "انهيار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تعد تسمح بالتحمل اكثر، فلا افق مع هذه المنظومة السياسية الطائفية المتحكمة. فلنعمل جميعا على رفع الصوت للدفاع عن الحق في لقمة العيش والحياة بكرامة".
وفي الختام، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الى لقاء تحضيري، للقاء التشاوري والهيئات النقابية والاجتماعية والشعبية مطلع السنة المقبلة لتحديد خطة العمل والمواجهة، دعما للحركة العمالية ودفاعا عن حقوق الفقراء وتفعيل الانتفاضة الشعبية واعادة الروح والحركة لنبض النضال الوطني والنقابي الديموقرطي في جميع الساحات والشوارع".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
20:20 | 2020-12-20
20/12/2020 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
20:06 | 2020-12-20
20/12/2020 08:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
19:14 | 2020-12-20
20/12/2020 07:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
22:00 | 2020-12-20
20/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:12 | 2020-12-21
كركي: اقرار اقتراح قانون حماية اموال الضمان أعطى امتيازا جديدا لودائع الصندوق
16:06 | 2020-12-21
بري: لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية
15:56 | 2020-12-21
حسن خليل: رفع السرية المصرفية صفحة مهمة في تاريخ وعمل المجلس
15:36 | 2020-12-21
"حزب الله" يدّعي على ربيع طليس
15:26 | 2020-12-21
زعيتر وحسن خليل قدما طلباً إضافياً لنقل الدعوى من عند القاضي صوان
15:25 | 2020-12-21
مأساة في بعلبك..
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 16:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact