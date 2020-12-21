منع المرور جزئياً اعتباراً من تمثال المغترب عند مدخل بيروت الشمالي مساءً

يُقام احتفال بمناسبة الأعياد في منطقة المرفأ، ما بين الساعة 18:00 والساعة 19:00 من مساء اليوم الإثنين 21-12-2020.لذلك سيتم منع المرور جزئياً اعتباراً من تمثال المغترب عند مدخل بيروت الشمالي، طيلة فترة الاحتفال.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.