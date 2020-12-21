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لبنان
اسماعيل سكرية: لاعتماد لامركزية توزيع الادوية المستعصية عبر مستشفيات الجيش
Lebanon 24
21-12-2020
|
14:17
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طالب رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية الى حكومة تصريف الاعمال، ووزارة الصحة في تصريح بـ"اعتماد لامركزية توزيع ادوية الامراض المستعصية واعتماد مستشفيات الجيش اللبناني في المحافظات،" مستغربا "الاصرار على اذلال المريض برحلة الوصول لمستودع الكرنتينا وعذاب انتظار الدور امامه . يكفي ما يعانيه مرضى هذه الامراض، حتى تضاف معاناة حلولها سهلة جدا، تتطلب قرار".
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