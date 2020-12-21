لبنان

ابنتاه عثرتا عليه مضرجا بدمائه.. هل لجريمة قتل جو بجاني علاقة بانفجار المرفأ؟

Lebanon 24
21-12-2020 | 14:53
A-
A+
Doc-P-776991-637441600334965661.jpg
Doc-P-776991-637441600334965661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "ليلى عقيقي" في "صوت لبنان 93.3" مقالاً جاء فيه: "كثرت التحليلات والاستنتاجات والنتيجة واحدة... الشاب جو بجاني ابن الـ37 عاما، الزوج والوالد لطفلتين، قتل بأبشع وأخبث الطرق أمام منزله في منطقة الكحالة.

وفي تفاصيل الجريمة، فقد أوضحت مصادر موقع vdlnews أن "بجاني كان قد توجه صباحا الى سيارته لتجهيزها حتى يوصل ابنتيه الى المدرسة، وخلال تواجده في السيارة اقترب شابان منه فتحا الباب أطلقا النار على رأسه من سلاح كاتم للصوت، وهربا".

وأكملت المصادر سرد التفاصيل بحزن عندما قالت: "لم يتم اكتشاف الجريمة الا بعد نزول ابنتيه من درج المنزل وفتحهما باب السيارة لتريا والدهما مقتول ومضرجا بدمائه، وهنا بدأ الصراخ واكتشف وهل الكارثة!".

وكشفت المصادر أن "بعد قتله، سرق المجرمان هاتف بجاني وآلة تصويره وتواريا عن الأنظار".

وفي لمحة عن حياته، أشارت المصادر لموقع vdlnews أن "جو موظف في شركة الـALFA منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنه في الوقت عينه يعمل كمصور عادي، ويعتمد في مرات عديدة من قبل الجيش للتصوير في أماكن وأزمنة محددة، وهو غير منتسب لأي جهة سياسية".

ولفتت المصادر الى أن "كثيرين حاولوا ربط جريمة قتل بجاني بجريمة قرطبا وجرائم أخرى ووصلها على أنها متعلقة بانفجار المرفأ، الا أن ما من أدلة تؤكد هذا الأمر".

وشددت المصادر على أن "الجيش طوق مكان الجريمة بسرعة قصوى ومنع أي أحد من الاقتراب من منزل بجاني، ولم يفتح المجال لوالده وزوجته بالتحدث، علما أنهما أصلا في حالة من الصدمة تمنعهما من الكلام".

وختمت المصادر بالاشارة الى أن "مجموعة من أبناء المنطقة تجمعوا على كوع الكحالة الرئيسي وقطعوا الطريق استنكارا للجريمة ومطالبة منهم بالمحاسبة على جيمة لم تظهر ملابساتها حتى الساعة".

فهل ستتم محاسبة من قتلوا هذا الرجل الذي يشهد الجميع لصدقيته و"آدميته" أم أن الجريمة ستبقى سهلة كشربة الماء في لبنان وعلى الدنيا السلام؟!

المصدر: صوت لبنان 93.3
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2020-12-21
16:06 | 2020-12-21
15:56 | 2020-12-21
15:36 | 2020-12-21
15:26 | 2020-12-21
15:25 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website