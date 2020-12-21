ما حقيقة إصابة بدري ضاهر بكورونا؟

نفى الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، عن إصابة ضاهر بفيروس الكورونا، مشيراً الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنه قابل موكله قبل ظهر اليوم في مكان توقيفه في سجن الريحانية بناء على إذن من النيابة العامة التمييزية.وكان بعض المواقع قد تداول خبر إصابة ثمانية من الموقوفين بملف إنفجار المرفأ من بينهم ضاهر.