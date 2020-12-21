لبنان

زعيتر وحسن خليل قدما طلباً إضافياً لنقل الدعوى من عند القاضي صوان

Lebanon 24
21-12-2020 | 15:26
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قدم وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل، بواسطة وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج، طلباً إضافياً من جانب محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سنداً للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأكد مقدما الطلب إصرارهما على نقل الدعوى لأسباب تم تفنيدها في متن الطلب مع إصدار القرار الموقت في غرفة المذاكرة بوقف السير بالقضية المتمحورة حول إنفجار المرفأ والعالقة أمام المحقق العدلي وذلك للإرتياب المشروع، إضافة الى إصدار القرار النهائي بنقل القضية المشار اليها من تحت يد القاضي صوان وذلك للإرتياب المشروع.
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