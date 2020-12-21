مأساة في بعلبك..

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن حريقا شب داخل شقة تقطنها ( ح.ح) من التابعية السورية في حي العسيرة في بعلبك، مما ادى الى وفاتها.



وحضرت عناصر الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق، فيما نقلت جثة الضحية إلى براد احد مستشفيات المنطقة.