لبنان

مأساة في بعلبك..

Lebanon 24
21-12-2020 | 15:25
A-
A+
Doc-P-776995-637441616695914996.jpeg
Doc-P-776995-637441616695914996.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن حريقا شب داخل شقة تقطنها ( ح.ح) من التابعية السورية في حي العسيرة في بعلبك، مما ادى الى وفاتها.
 
 
وحضرت عناصر الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق، فيما نقلت جثة الضحية إلى براد احد مستشفيات المنطقة.
مواضيع ذات صلة
حريق داخل مبنى مؤسسة "كهرباء لبنان" (فيديو)
lebanon 24
22/12/2020 02:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية في غضون أسبوعين
lebanon 24
22/12/2020 02:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سياسية لـ"السياسة" الكويتية: سيف العقوبات سيبقى مُسلطاً على رؤوس القيادات اللبنانية المتورطة بتوفير الدعم لحزب الله
lebanon 24
22/12/2020 02:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية أهالي الطلاب في الخارج: وصول قانون الدولار الطلابي إلى مراحله الأخيرة نصر للبنان
lebanon 24
22/12/2020 02:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:17 | 2020-12-22
01:43 | 2020-12-22
01:30 | 2020-12-22
01:22 | 2020-12-22
01:15 | 2020-12-22
01:06 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website