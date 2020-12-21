"حزب الله" يدّعي على ربيع طليس

تقدم النائب ابراهيم الموسوي بشكوى الى جانب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في البقاع أماني سلامة ضد الصحافي ربيع طليس، متخذاً صفة الإدعاء الشخصية، وبصفته ممثلاً عن حزب الله وعن كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، وذلك بواسطة وكيله القانوني المحامي منتظر ناصر الدين.

وتأتي الشكوى على خلفية منشورات وكتابات لطليس تضمنت قدحاً وذماً وتحقيراً و إثارة النعرات الطائفية واتهام الحزب بجريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما اتهام ووصف الجهة المدعية بالتنظيم الإرهابي.وكان ضجّ الرأي العام في الأيام الماضية بخبر متداول عن فقدان الاتصال بالصحافي والناشط، ربيع طليس، منذ أيام وسط تكهّنات زعمت تعرّضه لأذى من قبل جهات سياسية.وانتشرت على مواقع التواصل منشورات تطالب بمعرفة مصير طليس وأسباب "اختفائه" وما إذا كان بخير أو تعرّض لأي أذى.وفي هذا الصدد، نقلت قناة "الحرة" عن طليس تأكيده، اليوم الإثنين، أنّه كان متوارياً عن الأنظار في الأيام الماضية بسبب تعرّضه لتهديدات أمنية.وبحسب "الحرة"، فإنّ طليس أعلن أنّه يحمّل "حزب الله" مسؤولية أي أذى قد يصيبه.ويعرف عن طليس مواقفه المعارضة لسياسة "حزب الله" وما يعرف باسم "محور المقاومة"، وهو يجاهر بهذه المواقف من خلال منشوراته على وسائل التواصل ومقالاته الصحافية في موقع "صوت بيروت".