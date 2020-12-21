إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء.

أعلنت بلدية مشحا في بيان، تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية إلى 20 اصابة. وطلبت البلدية من "المصابين والمخالطين عدم إخفاء أسمائهم، فالإصابة ليست عيبا ولا نقصا بل قضاء وقدرا، ومن أصحاب المحال التجارية والمقاهي تحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإجتماعية، والتزام قواعد التباعد والحماية".



,في الزرارية، أعلنت البلدية في بيان، اليوم، "تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بين افراد قوى الامن الداخلي في مخفر الزرارية، وهم: ص.خ.، م.س. ، ح.م. وح.ج.



وطلبت البلدية من جميع المخالطين "حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr للمخالطين." كما جددت الدعوة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية.



كما أعلنت خلية الازمة في قضاء زغرتا "تسجيل 28 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي



زغرتا: 15

ارده: 3

رشعين: 2

كفردلاقوس: 5

كفرفو: 1

سرعل: 1

كفرحاتا: 1



ومع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت الخلية لجميع المواطنين، اعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت في المناسبة ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



كذلك شددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، اضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".

وسجل "عداد كورونا"، اليوم اصابات جديدة ولافتة في منطقة اقليم الخروب، وجاءت على الشكل التالي:

شحيم : 12 إصابة جديدة، وعدد المصابين ضمن شحيم 127، ومصابين خارج شحيم9، وحالات الوفاة 19، فيما سجل عدد حالات الشفاء الإجمالية 677، وان عدد الحالات المتكررة والمثبتة مخبريا 4 .

بعاصير : 4 اصابات جديدة، والعدد التراكمي للاصابات 28 .

برجا : تسجيل 14 اصابة جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 181، والعدد التراكمي للحالات الايجابية 980، والعدد التراكمي لحالات الشفاء790 .

مزبود : اصابة جديدة

البرجين : 4 اصابات جديدة

عانوت : اصابة جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 12 .

الزعرورية: اصابتان جديدتان، والعدد التراكمي للاصابات 114،

وفي قضاء الكورة، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في نشرتها اليومية عن "تسجيل 32 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي :



دده:1

كوسبا:3

رشدبين:2

عابا:1

المجدل:1

أنفه:1

بتعبورة:1

راسمسقا:5

كفريا:1

النخلة وحارة الخاصة:1

عفصديق:1

برسا:5

متريت:2

قيد التحقق:7





ودعت اللجنة الى"التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل .



من جهتها، اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي عن وباء كورونا، أنه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم:

- حالات جديدة: 9 حالات: 3 في مجدل سلم، 2 في الطيبة، اصابة واحدة في رب ثلاثين و3 في الخيام.

- حالات وافدة: لا يوجد.

- حالات الشفاء: 7 حالات، 3 في طيبة، اصابتان في كل من الصوانة وكفركلا.

- حالات الوفاة: حالة في بلدة الطيبة".



ولفتت الى انه "بناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه، 850 إصابة و674 حالة شفاء و27 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 120 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 117 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

