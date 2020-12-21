إقفال أمانة السجل العقاري في راشيا الى يوم 24 الحالي

اتخذ قائمقام راشيا نبيل المصري وبناء لتوجيهات محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، قرارا يقضي باقفال امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في راشيا من اليوم ولغاية مهلة الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع فيه 24/12/2020 على ان يلتزم جميع الموظفين في الدائرتين المذكورتين بالحجر المنزلي طيلة مدة الاقفال والى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بعد ان تبين اصابة احد موظفي امانة السجل بفيروس كورونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.