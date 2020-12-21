إقليم عاليه الكتائبي استنكر جريمة الكحالة

استنكر إقليم عاليه الكتائبي، في بيان ب"أشد عبارات الاستنكار الجريمة النكراء التي ترقى إلى مستوى اغتيال واستهدفت المواطن جوزف بجاني في بلدته الكحالة.

أضاف البيان:"ان هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف فقيدنا العزيز هو بمثابة اعتداء على كل اللبنانيين، وهو تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ولهذا ندعو جميع الأجهزة الامنية إلى تحمل المسؤولية الكاملة وكشف هذه الجريمة الإرهابية في أسرع وقت ومعاقبة المعتدين خاصة وان قطاع الطرق وحملة السلاح بدأوا باستباحة كل المناطق الآمنة".

وتقدم الاقليم من ذوي الفقيد و"أهلنا في الكحالة كافة بأحر التعازي والمواساة".