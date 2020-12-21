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لبنان
وزارة الصحة: 11 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 18 و19الحالي
Lebanon 24
21-12-2020
|
17:56
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افادت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 و19 كانون الأول الجاري، أظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 18/12/2020 كالتالي:
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 19/12/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول :شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)".
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