أرسلان استنكر جريمة الكحالة: ما يحصل يستدعي تنسيقا أكبر بين الأجهزة الأمنية

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "أن ما يحصل في الفترة الأخيرة من تطورات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية يستدعي تنسيقا أكبر بين الأجهزة الأمنية كافة. نستنكر أشد الإستنكار جريمة الكحّالة ونقف إلى جانب أهلنا في البلدة وإلى جانب عائلة المرحوم المأسوف على شبابه جوزيف بجاني، وندعو الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابساتها".