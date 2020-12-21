لبنان

وزير الصحة: للتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية في الفترة المتبقية لوصول اللقاح

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:27
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 اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن خلال استقباله وفد "منبر لبنان الثقافي" في دارته ببعلبك، أن "أي خطة لمواجهة جائحة كورونا هي خطة وقائية"، وقال: "لقد اعتمدنا في لبنان التدرج في أي خطة، وهي سهلة الالتزام والمنال اذا التزم بها المواطنون. وفي المقابل، في هذه الحال لا يمكننا أن نضمن معدل الإصابات والاستشفاء والوفيات، لان هذا الأمر يقع على مدى تحمل الفرد المسؤولية".

أضاف: "إن الفئات المتقدمة في السن، يفترض بوعيها ومكانتها، أن تتخذ الحذر أكثر في مواجهة الفيروس. ولهذا، كان عدد الوفيات مرتفعا في الدول الاوروبية لأن مجتمعها هرم، على عكس مجتمعنا الفتي".

وتابع: "يتوجب علينا في الفترة المتبقية لوصول اللقاح أن نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتشدد في تطبيقها، لأننا ذاهبون إلى هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة، وبشكل أو بآخر مهما تضاربت المعلومات او الإشاعات أو الأبحاث بشأن اللقاح، فهو يوفر حيزا من الأمان الصحي الوقائي".

بدوره، شكر رئيس المنبر الدكتور وشاح فرج ل"حسن جهوده في مواجهة جائحة كورونا في لبنان"، وقال: "إن منبر لبنان الثقافي هو منبر فكري وطني، ومنطلقاته ليست سياسية أو مناطقية أو طائفية، واتخذ شعاره التنمية وتحويل المعرفة إلى سلوك ووضع خطة مستقبلية لنشاطاته".
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