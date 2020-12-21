لبنان

هذه هي الإجراءات التي سيتخذها لبنان للوافدين من بريطانيا..

Lebanon 24
21-12-2020 | 19:27
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة متابعة وباء الكورونا بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، حمد حسن، طارق المجذوب وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وناقشت اللجنة المستجدات على صعيد وباء كورونا في ضوء ظهور السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا.

وتم اتخاذ جملة إجراءات للحد من انتقال الفيروس إلى لبنان أبرزها: "إجراء فحص pcr لجميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص pcr للمرة الثانية بعد 72 ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في إحدى المختبرات المعتمدة.

وتتولى وزارة الصحة تزويد وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بعناوين الوافدين ليصار إلى تتبعهم من قبلها، على أن يتم حجر الحالات الإيجابية عند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحي إلى حين إجراء فحص يحدد سلالة الفيروس المصابين به.

وتتولى شركة طيران الشرق الأوسط كلفة فحصي ال pcr المذكورين أعلاه، من دون أن يتكبد المسافر أية تكلفة إضافية".
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