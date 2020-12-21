15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هذه هي الإجراءات التي سيتخذها لبنان للوافدين من بريطانيا..
Lebanon 24
21-12-2020
|
19:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة متابعة وباء الكورونا بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، حمد حسن، طارق المجذوب وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.
وناقشت اللجنة المستجدات على صعيد وباء كورونا في ضوء ظهور السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا.
وتم اتخاذ جملة إجراءات للحد من انتقال الفيروس إلى لبنان أبرزها: "إجراء فحص pcr لجميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص pcr للمرة الثانية بعد 72 ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في إحدى المختبرات المعتمدة.
وتتولى وزارة الصحة تزويد وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بعناوين الوافدين ليصار إلى تتبعهم من قبلها، على أن يتم حجر الحالات الإيجابية عند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحي إلى حين إجراء فحص يحدد سلالة الفيروس المصابين به.
وتتولى شركة طيران الشرق الأوسط كلفة فحصي ال pcr المذكورين أعلاه، من دون أن يتكبد المسافر أية تكلفة إضافية".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في الـ 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في الـ 2021
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة وقوع جريمة الكحالة.. ومعلومات عن ان القتيل مصور لدى الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة وقوع جريمة الكحالة.. ومعلومات عن ان القتيل مصور لدى الأجهزة الأمنية
11:55 | 2020-12-21
21/12/2020 11:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجمهور بفقدانها الكثير من وزنها.. ليلى عبد اللطيف تكشف كيف خسرت 17 كيلو
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجمهور بفقدانها الكثير من وزنها.. ليلى عبد اللطيف تكشف كيف خسرت 17 كيلو
12:00 | 2020-12-21
21/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تلميذته وكان يوبّخها لتأخّرها عن المحاضرة.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة علي جابر
Lebanon 24
كانت تلميذته وكان يوبّخها لتأخّرها عن المحاضرة.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة علي جابر
09:09 | 2020-12-21
21/12/2020 09:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:17 | 2020-12-22
عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية في غضون أسبوعين
01:43 | 2020-12-22
طلب إضافي لزعيتر وخليل
01:30 | 2020-12-22
لقاء عون - الحريري سيركّز على تفعيل النقاش في الملف الحكومي
01:22 | 2020-12-22
عون مستعدّ لمناقشة الحريري
01:15 | 2020-12-22
لقاء بعبدا: الفرصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على وزارة الإخصائيين؟
01:06 | 2020-12-22
لقاء عون ـ الحريري المرتقب اليوم.. بين ولادة الحكومة والصورة
فيديو
تسريباتٌ تكشف عن خصائص "آيفون 13" المرتقب من "آبل"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريباتٌ تكشف عن خصائص "آيفون 13" المرتقب من "آبل"! (فيديو)
18:00 | 2020-12-21
22/12/2020 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)
18:00 | 2020-12-21
22/12/2020 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
22/12/2020 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact