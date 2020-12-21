بسبب "كورونا".. قرار لمكاوي بإقفال مبنى مصلحة المالية في محافظة جبل لبنان

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بـ"إقفال المبنى الرئيسي للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان، المتضمن دائرة خدمات المكلفين ودائرة الضرائب النوعية والدائرة الإدارية، لمدة ثلاثة أيام في 21 و22 و23، ليصار إلى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين، واتمام اعمال التعقيم على أن يتخذ القرار باعادة الوضع إلى طبيعته استنادا إلى نتائج الفحوصات".