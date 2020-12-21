كيف علّق الحواط على حادثة الكحالة؟

غرد النائب زياد الحواط عبر "تويتر": "ها هو السلاح المتفلت يسرح ويمرح بين اللبنانيين وينذر بوضع أمني خطر جدا في كل المناطق. ما حصل صباح اليوم في الكحالة يحتم اليقظة ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم. ‏فإما الفلتان والفوضى إلى أقصى الحدود، وإما التحرك فورا ووضع حد لهذا الخلل الامني الحاصل".

ها هو السلاح المتفلت يسرح ويمرح بين اللبنانيين وينذر بوضع أمني خطر جداً في كل المناطق.

ما حصل صباح اليوم في الكحالة يحتّم اليقظة ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.

فإما الفلتان والفوضى إلى أقصى الحدود وإما التحرك فوراً ووضع حدٍ لهذا الخلل الامني الحاصل. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 21, 2020