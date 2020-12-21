كيف علّق الحواط على حادثة الكحالة؟

ها هو السلاح المتفلت يسرح ويمرح بين اللبنانيين وينذر بوضع أمني خطر جداً في كل المناطق.
ما حصل صباح اليوم في الكحالة يحتّم اليقظة ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.
فإما الفلتان والفوضى إلى أقصى الحدود وإما التحرك فوراً ووضع حدٍ لهذا الخلل الامني الحاصل.
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 21, 2020
ها هو السلاح المتفلت يسرح ويمرح بين اللبنانيين وينذر بوضع أمني خطر جداً في كل المناطق.
ما حصل صباح اليوم في الكحالة يحتّم اليقظة ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.
فإما الفلتان والفوضى إلى أقصى الحدود وإما التحرك فوراً ووضع حدٍ لهذا الخلل الامني الحاصل.