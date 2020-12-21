"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في مجمل المناطق اللبنانية، في حين بلغ العدد التراكمي للحالات على صعيد لبنان 159286.

إتحاد بلديات قضاء صور

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 45 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4341 مصاباً.

بلدية الغازية

بدورها، أعلنت خلية الازمة في بلدية الغازية - قضاء صيدا، في تقريرها اليومي "تسجيل 3 اصابات جديدة بالفيروس، ما رفع العدد التراكمي للحالات الى 337 مع تسجيل 285 حالة شفاء، و49 حالة قيد الحجر المنزلي".

بلدية حارة صيدا

من جهتها، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في "حزب الله" وحركة "أمل" في بيان، "ثبوت 4 اصابات جديدة بالفيروس هم قيد الحجر المنزلي".

لجنة الترصد والتتبع في الهرمل

كذلك، أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل ببيان، "تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام، بانتظار قرار وزارة الصحة العامة في خصوص حملات الفحوص".

خلية الأزمة في بقرزلا

ومع هذا، فقد أعلنت خلية الأزمة في بقرزلا في بيان عن تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا لسيدة من أبناء البلدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية الى 41 حالة قيد المتابعة.



وأعلنت الخلية أن 4 من أبناء البلدة خضعوا لفحوصات pcr وأتت نتيجتهم اليوم بأنها سلبية .

خلية الأزمة في عدلون

من جهتها، أعلنت خلية أزمة كورونا في عدلون عن ثبوت إصابة جديدة بالفيروس وشفاء أربعة حالات خلال الـ24 ساعة المنصرمة، موضحة أن إجمالي عدد الاصابات 20 والعدد التراكمي منذ بداية أزمة كورونا 79.

بلدية كفرعقا

بدورها، أعلنت بلدية كفرعقا في بيان "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة حيث أجرى فحص الـpcr واتت النتيجة ايجابية".

خلية الأزمة في إرزي

ومع هذا، أعلنت خلية أزمة كورونا في بلدة ارزي عن ثبوت حالة جديدة بالفيروس وهو قيد الحجر المنزلي.

بلدية كفرعبيدا

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين أبناء البلدة.

بلدية كفرحزير

من جهتها، أعلنت بلدية كفرحزير في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة".

بلدية البيرة