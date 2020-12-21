قوى الامن توضح.. هذا الفيديو قديم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في سلسلة تغريدات على حسابها على موقع "تويتر"، أنه يتم التداول بعدّة روايات حول مقطع فيديو عن تعرّض سيارة أحد الأشخاص لتكسير زجاجها، ومنها أن الحادثة حصلت بتاريخ اليوم على طريق الكحالة، وأن السائق كان من آل (ز).

وذكرت المديرية أنّه "بعد المتابعة، فقد تبين أن الحادثة حصلت منذ قرابة /14/ شهراً، وذلك أثناء توقيف أحد المطلوبين الخطرين من آل (ج) الذي كان ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت داخل سيارته، فَجرت مطاردته حيث صدم العديد من السيارات، ثم عمد إلى إقفال الأبواب تلافياً لتوقيفه".

وأوضحت أنه "تم توقيف المطلوب وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى ضبط مسدس حربي".