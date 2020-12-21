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لبنان
"الامن الوطني الفلسطيني" اعتقل فلسطينياً في عين الحلوة
Lebanon 24
21-12-2020
|
21:15
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اعتقلت قوات الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة فلسطينياً على خلفية حادثة اطلاق النار صباحا على (عيسى. ف) الذي اصيب بعدة طلقات ونقل الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة، حيث افيد ان حالته الصحية مستقرة.
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