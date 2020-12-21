"الامن الوطني الفلسطيني" اعتقل فلسطينياً في عين الحلوة

اعتقلت قوات الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة فلسطينياً على خلفية حادثة اطلاق النار صباحا على (عيسى. ف) الذي اصيب بعدة طلقات ونقل الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة، حيث افيد ان حالته الصحية مستقرة.

