صوان يحمل صفة "الادعاء الشخصي".. وكلاء حسن خليل وزعيتر يوجهون الضربة "الحاسمة"

بعدما تقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكلائهما طلباً اضافياً من محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، إطلع "لبنان 24" من مصادر خاصة، على مضمون الطلب الاضافي لحسن خليل وزعيتر، حيث يتضمن التأكيد على أنّ صوان يُعد أحد الاشخاص ممن تضررت منازلهم جراء انفجار 4 آب كون صوان يسكن في الاشرفية وتعرض منزله للضرر، وبالتالي فانه لصوان في هذه الحالة مصلحة شخصية بالادعاء على الوزراء.

وبحسب المصادر فإنّ صوان بالتالي "أصبح له مصلحة من هذه الادانة، وهذا ما سيدعم نص الارتياب المشروع قانوناً"، حيث يعني ذلك في لغة القانون أنّ صوان في هذه الحالة يُعد من المستفيدين من التعويضات نتيجة الاضرار التي أصابت منطقة الاشرفية حيث يقطن، وهنا تكمن المصلحة الشخصية في الادعاء".