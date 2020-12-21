لبنان

لقاء تشاوري لوزارة الإعلام مع منظمات المجتمع المدني بشأن قانون الحق الوصول للمعلومات

Lebanon 24
21-12-2020 | 21:45
A-
A+
Doc-P-777094-637441843621430400.jpg
Doc-P-777094-637441843621430400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والنائب السابق غسان مخيبر والـ UNDP والـ UNESCO، لقاء تشاوريا عبر تطبيق "زوم"، مع عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئاته، والتي تعنى بمكافحة الفساد، وتم البحث في التعاون بين الجانبين لناحية تنفيذ الخطة الإعلامية الموضوعة من الوزارة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
 

وتمثلت في اللقاء منظمات المجتمع المدني الآتية: Lebanese transparency association - No corruption، وUN global compact network، وDemocracy reporting international، وغربال، ومؤسسة سمير قصير، وYouth against corruption، وخلص المجتمعون إلى إنشاء لجنة تنسيقية لوضع خطة وزارة الإعلام موضع التنفيذ.
 

وقد أتى هذا اللقاء بعيد انتهاء وزارة الإعلام من وضع مسودة الخطة الإعلامية التي ستواكب من خلالها تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، عبر حملة إعلامية منسقة، تطلق عبرها مجموعة فيديوهات مصورة، تهدف إلى مساعدة إدارات الدولة في تطبيق القانون، وتعريف جمهور المتلقين بحقوقهم التي نص عليها القانون.
 

وقد سبق لوزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وناقشت معهم مسودة الخطة الإعلامية، كي يصار إلى بلورتها في صيغتها النهائية بالتعاون معهم. والاجتماعات مستمرة، إذ يراد من وسائل الإعلام بحسب الخطة أن تكون شريكة أساسية لوزارة الإعلام في نشر الوعي في شأن القانون وفي رفع مستوى شفافية عمل المؤسسات العامة، كونها السلطة الرابعة التي تنشر وتراقب وتسائل وتحاسب.
 

وتبدأ وزارة الإعلام الأسبوع المقبل كتابة نصوص الفيديوهات المصورة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بحيث سيتم الأخذ في الاعتبار ضرورة إيصال محتوى القانون إلى المتلقين بسلاسة، على أن تبدأ عملية التصوير بعد ذلك، لتصبح الحملة ناجزة في الربع الأول من السنة المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:17 | 2020-12-22
01:43 | 2020-12-22
01:30 | 2020-12-22
01:22 | 2020-12-22
01:15 | 2020-12-22
01:06 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website