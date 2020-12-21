مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



تتجه الانظار الى اللقاء المرتقب غدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عله يحقق خرقا ما في ملف التشكيل ويذلل العقبات امام التأليف

البحث في لقاء الغد سيستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر وسيتم تحت عنوان وحدة المعايير من خلال اجراء بعض التعديلات على التركيبة التي رفعها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذه الصيغة اكثر تطابقا مع وحدة المعايير وفق ما كشفت مصادر لتلفزيون لبنان التي رات ان الاجواء توحي بالتفاؤل الحذر.



في المقابل سجل المجلس النيابي انجازا في سجل التدقيق الجنائي اذ اقر في الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والادارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقا للنص الذي اصدره في جلسته الاخيرة ردا على رسالة رئيس الجمهورية الذي ثمن هذا الانجاز مؤكدا انه يضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ لانه الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني

وفيما لم يعد هناك من ذريعة لرفض التدقيق الجنائي بعدما اصبح رفع السرية المصرفية قانونا وان كانت العبرة في سرعة التنفيذ .



يبقى ملف تحقيقات المرفأ مجمدا وقد تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب إضافي اليوم الى محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى الخاصة بانفجار مرفأ بيروت من قاضي التحقيق فادي صوان الى قاض آخر.



صحيا قلق كبير من السلالة الجديدة لوباء كورونا التي انتشر في بريطانيا ودفع العديد من الدول إلى وقف الرحلات من وإلى لندن

ما دفع الى اصدار توصيات جديدة في لبنان ابرزها "توقيف الرحلات من لندن بضعة أيام للاستيضاح.



وعداد كورونا سجل 1182 إصابة و13 حالة وفاة.



في ظل هذه الاجواء

لبنان استفاق على جريمة مروعة في الكحالة

مسلحان يقتلان الشاب جوزيف بجاني أمام منزله صباحا بمسدس كاتم الصوت بينما كان يهم بنقل أولاده الى المدرسة تحليلات رافقت الجريمة ومعلومات تحدثت ان بجاني كان وثق ادلة مع محققين اميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



عشية عيد الميلاد إنتظر اللبنانيون ولادة الحكومة لكنها لم تبصر النور وحصلوا بدلا منها على عيدية بثوب تشريعي عبر إقرار مجلس النواب سلة قوانين تحاكي وجع الناس وحاجاتهم وضرورات توفير حياة كريمة لكل واحد منهم في هذا الزمن الصعب.



إنطلاقا من أن نسب المجلس النيابي يعود إلى كونه مجلسا تشريعيا وإستنادا الى المادة 69 من الدستور التي تقول صراحة إنه في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في انعقاد دائم كانت دعوة الرئيس نبيه بري إلى الجلسة مع الأخذ بعين الإعتبار التوازن بين السلطات وعدم التوسع في هذا المجال.



في سلة القوانين التي تم إقرارها إضافة إلى ما هو مرتبط بتمديد مهل العقود والالتزامات والرسوم كالميكانيك مثلا حضر تخفيض سعر فاتورة الدواء من خلال اعتماد ادوية الجنيريك كما تم اقرار القانون الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.



بالتوازي وفي صفحة مهمة من التاريخ والعمل التشريعي حسم مجلس النواب بصيغة غير قابلة للاجتهاد كل ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي وهو بذلك سحب الذرائع في كل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي .



الرئيس بري وخلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية لفت إلى أن المجلس وبناء على رسالة رئيس الجمهورية أصدر قرارا كرد عليها وهو بذلك إتخذ الاقصى في هذا الاطار.



وردا على من انتقد المجلس وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على الرسالة الرئاسية لفت الرئيس بري إلى أنه في الأصل لا يحق للمجلس ذلك وقال:نحن كمجلس اصدرنا قرارا على اساس ان تكون كافة مؤسسات الدولة مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة خاضعة للتدقيق المالي أو الجنائي ونحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله إننا كمجلس نحترم ما قررناه.



في الكلام الحكومي ترقب لمدى صدقية أخبار حول زيارة سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بعد ما شهدته الأيام الماضية من لقاءات وساطة وبيانات إشتباك بالواسطة على حد سواء.