لقاء عون ـ الحريري المرتقب اليوم.. بين ولادة الحكومة والصورة

تتحدث مختلف مصادر المعلومات عبر "الأنباء" الكويتية عن اللقاء الموعود بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بناء لدعوة الأول، وبنصيحة من البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم، بارتياح حذر، ومنشأ هذا الحذر مرارة التجارب وغياب المناخات الدولية والإقليمية الملائمة، ما يجعل القلق من تناسل سلالات عقبات جديدة بوجه تشكيل الحكومة على غرار فيروس كورونا.