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لبنان
عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية في غضون أسبوعين
Lebanon 24
22-12-2020
|
02:17
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توازياً مع ارتفاع منسوب المخاوف من ضربة أميركية توجهها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، قبل رحيله، وتستهدف قيادات في “حزب الله” والأذرع الإيرانية في المنطقة، كشفت المعلومات التي وصلت إلى بيروت، عن حزمة عقوبات ستصدرها واشنطن في الأسبوعين المقبلين، وتطال عدداً من الشخصيات اللبنانية المتورطة بعمليات فساد وتقديم الدعم المالي لحزب الله، والمقربة من الطبقة السياسية الحاكمة التي تحملها الولايات المتحدة والدول المانحة مسؤولية وصول الأمور في لبنان إلى ما وصلت إليه.
وقالت مصادر سياسية لـ"السياسة": "إن سيف العقوبات سيبقى مُسلطاً على رؤوس القيادات اللبنانية المتورطة بتوفير الدعم لحزب الله، حيث يعمل الأميركيون على منع الحزب من المشاركة في الحكومة التي يعمل على تشكيلها الرئيس سعد الحريري، الأمر الذي قد يكون برأي المصادر رسالة إلى الحريري وغيره، لعدم ضم ممثلين عن حزب الله إلى الحكومة الجديدة المزمع تأليفها".
المصدر: السياسة الكويتبة
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