لبنان

سقف السحوبات

Lebanon 24
22-12-2020 | 04:01
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يخفض عدد من المصارف سقف سحوباته من دون اعلام المودعين بالامر ما يعرضهم لمفاجأت غير سارة قبل اخر الشهر.
 
المصدر: النهار
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