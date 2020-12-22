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لبنان
سقف السحوبات
Lebanon 24
22-12-2020
|
04:01
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يخفض عدد من المصارف سقف سحوباته من دون اعلام المودعين بالامر ما يعرضهم لمفاجأت غير سارة قبل اخر الشهر.
المصدر: النهار
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