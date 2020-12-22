15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التدقيق الجنائي؟
Lebanon 24
22-12-2020
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تردد ان شركة التدقيق الجنائي وافقت قبل ايام على استئناف العمل في لبنان لكنها تنتظر الجواب الرسمي المتردد.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
كرم: التدقيق الجنائي حقيقة ستبدأ من مصرف لبنان فالوزارات والادارات
Lebanon 24
كرم: التدقيق الجنائي حقيقة ستبدأ من مصرف لبنان فالوزارات والادارات
22/12/2020 07:07:31
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عدوان للـ mtv: التدقيق الجنائي مع ألفاريز سيبدأ بمصرف لبنان ويذهب ليشمل كل الوزارات والصناديق والهئيات والمجالس
Lebanon 24
عدوان للـ mtv: التدقيق الجنائي مع ألفاريز سيبدأ بمصرف لبنان ويذهب ليشمل كل الوزارات والصناديق والهئيات والمجالس
22/12/2020 07:07:31
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: القرار الذي صدر عن المجلس بشأن التدقيق الجنائي يقول لـ"مصرف لبنان" ووزير المالية إنّ السرية المصرفية لا تسري على أي شيء مرتبط بالتدقيق الجنائي
Lebanon 24
جعجع: القرار الذي صدر عن المجلس بشأن التدقيق الجنائي يقول لـ"مصرف لبنان" ووزير المالية إنّ السرية المصرفية لا تسري على أي شيء مرتبط بالتدقيق الجنائي
22/12/2020 07:07:31
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يعقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في المقر العام للحزب يتناول فيه مسألتي التدقيق الجنائي والدعم عند الساعة 12 من ظهر اليوم
Lebanon 24
يعقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في المقر العام للحزب يتناول فيه مسألتي التدقيق الجنائي والدعم عند الساعة 12 من ظهر اليوم
22/12/2020 07:07:31
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التدقيق الجنائي
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في الـ 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في الـ 2021
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة وقوع جريمة الكحالة.. ومعلومات عن ان القتيل مصور لدى الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة وقوع جريمة الكحالة.. ومعلومات عن ان القتيل مصور لدى الأجهزة الأمنية
11:55 | 2020-12-21
21/12/2020 11:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجمهور بفقدانها الكثير من وزنها.. ليلى عبد اللطيف تكشف كيف خسرت 17 كيلو
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجمهور بفقدانها الكثير من وزنها.. ليلى عبد اللطيف تكشف كيف خسرت 17 كيلو
12:00 | 2020-12-21
21/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تلميذته وكان يوبّخها لتأخّرها عن المحاضرة.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة علي جابر
Lebanon 24
كانت تلميذته وكان يوبّخها لتأخّرها عن المحاضرة.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة علي جابر
09:09 | 2020-12-21
21/12/2020 09:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:12 | 2020-12-22
اجتماع المجلس .. اسقاط المعجل سيد الموقف
06:58 | 2020-12-22
عون مستعد للتفاهم..
06:57 | 2020-12-22
المفتاح لا يزال ضائعاً!
06:44 | 2020-12-22
صفقة أميركية ـ ايرانية قد يكون ضحيتها: فرض وصاية دولية على لبنان!
06:35 | 2020-12-22
أيهما "الأغلى ثمناً": ترشيد الدعم أم التأليف؟
06:32 | 2020-12-22
جريمة الكحالة: "بس يروح الواحد تيصور بحس حالو إرهابي".. هذا آخر ما كتبه جو
فيديو
تسريباتٌ تكشف عن خصائص "آيفون 13" المرتقب من "آبل"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريباتٌ تكشف عن خصائص "آيفون 13" المرتقب من "آبل"! (فيديو)
18:00 | 2020-12-21
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)
18:00 | 2020-12-21
22/12/2020 07:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
22/12/2020 07:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact