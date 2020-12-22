لبنان

التدقيق الجنائي؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 04:05
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تردد ان شركة التدقيق الجنائي وافقت قبل ايام على استئناف العمل في لبنان لكنها تنتظر الجواب الرسمي المتردد.
 
المصدر: النهار
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